"Ювентус" анонсировал трансфер Бремера

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"Ювентус" анонсировал трансфер Бремера

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

"Ювентус" анонсировал трансфер защитника "Торино" Глейсона Бремера. 

На странице туринцев в твиттере опубликовали фотографии защитника.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист уже подписал контракт до 2027 года.

Ожидается, что до конца дня он пройдет медосмотр новом клубе, после чего официально объявят о трансфере. 

За 25-летнего футболиста "Ювентус" заплатит 40+7 миллионов евро. 

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