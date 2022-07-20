"Ювентус" анонсировал трансфер Бремера

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

"Ювентус" анонсировал трансфер защитника "Торино" Глейсона Бремера.

На странице туринцев в твиттере опубликовали фотографии защитника.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист уже подписал контракт до 2027 года.

Ожидается, что до конца дня он пройдет медосмотр новом клубе, после чего официально объявят о трансфере.

За 25-летнего футболиста "Ювентус" заплатит 40+7 миллионов евро.

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