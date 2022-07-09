Юри Алберто рассказал, почему покинул "Зенит"
Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен
Нападающий "Зенита" Юри Алберто рассказал о том, по какой причине решил покинуть Россию и перейти в "Коринтианс" на правах аренды.
По словам бразильца, для него это решение было непростым.
"В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца.
Я хотел побыть ближе к семье, я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы продолжать карьеру в "Зените" из-за того, что происходит", - приводит слова Алберто Globo Esporte.
Не пропустите: В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России
-
В раздевалках сборных на ЧМ-2022 установят камеры
-
Могли подмешать наркотики: хавбека "Реала" и его жену ограбили на Ибице
-
Сборная Аргентины показала новую форму на ЧМ-2022
-
Погба прибыл на медицинский осмотр в Турин
-
Юри Алберто рассказал, почему покинул "Зенит"
-
Бывший защитник ЦСКА Магнуссон нашел новый клуб
-
"Сочи" нацелился на хавбека "Зенита"
-
Руни может трудоустроиться в США
-
Дзюба может завершить карьеру
-
Титов высказался о переходе Бакаева в "Зенит"
-
Первый в мире футбольный арбитр сделал каминг-аут
-
Семак рассказал о настрое "Зенита" на матч со "Спартаком"
-
"Шахтёр" хочет отсудить у ФИФА 50 миллионов из-за правила о легионерах
-
Луиш Нани остался без клуба
-
Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии
-
Бывший защитник "Сочи" рассказал, почему не боится Месси и Неймара
-
Ди Мария выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
"Факел" подписал 19-летнего форварда "Красавы"
-
Три футболиста "Спартака" пропустят матч за Суперкубок