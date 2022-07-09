Юри Алберто рассказал, почему покинул "Зенит"

Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Юри Алберто рассказал о том, по какой причине решил покинуть Россию и перейти в "Коринтианс" на правах аренды.

По словам бразильца, для него это решение было непростым.

"В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца.

Я хотел побыть ближе к семье, я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы продолжать карьеру в "Зените" из-за того, что происходит", - приводит слова Алберто Globo Esporte.

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