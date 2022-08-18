Юри Алберто оформил хет-трик в матче Кубка Бразилии
Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен
Форвард "Зенита" Юри Алберто забил первые голы за "Коринтианс", за который он выступает на правах аренды.
21-летний бразилец сделал хет-трик в 1/4 финала Кубка Бразилии против "Атлетико Гойяньенсе" (4:1), забив на 50-й, 56-й и 72-й минутах.
Таким образом, он забил первые голы в 9 матчах в составе "Коринтианс".
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