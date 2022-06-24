Йович готов стать одноклубником Кокорина

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Йович готов стать одноклубником Кокорина

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович готов перейти во флорентийскую "Фиорентину", сообщает Firenzeviola.

По сведениям источника, на мнение футболиста повлиял его соотечественник Никола Миленкович, выступающий за "фиалок". Серб может присоединиться к "Фиорентине" на правах аренды без права выкупа.

В минувшем сезоне 19-летний Йович провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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