Йоканович провел первую тренировку во главе "Динамо"

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Йоканович провел первую тренировку во главе "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Новый наставник "Динамо" Славиша Йоканович вчера провел первую тренировку во главе московского клуба.

В столичном клубе ему помогают испанец Рафаэль Кристобаль и серб Саша Филипович, которые прилетели в Москву вместе с Йокановичем.

Как пишет телеграм-канал "Динамо", Кристобаль ранее работал с тренером в "Фулхэме", "Шеффилд Юнайтед" и "Аль-Гарафе".

Филипович с наставником "Динамо" ранее не работал.

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