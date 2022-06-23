Йоканович провел первую тренировку во главе "Динамо"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Новый наставник "Динамо" Славиша Йоканович вчера провел первую тренировку во главе московского клуба.
В столичном клубе ему помогают испанец Рафаэль Кристобаль и серб Саша Филипович, которые прилетели в Москву вместе с Йокановичем.
Как пишет телеграм-канал "Динамо", Кристобаль ранее работал с тренером в "Фулхэме", "Шеффилд Юнайтед" и "Аль-Гарафе".
Филипович с наставником "Динамо" ранее не работал.
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