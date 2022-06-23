Языджи покинул ЦСКА

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Языджи покинул ЦСКА

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила об уходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Российский клуб не сумел договориться о выкупе трансфера хавбека, который принадлежит "Лиллю".

25-летний Языджи выступал за ЦСКА с января 2022 года, провел за клуб 12 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Лиллем" действует до лета 2024 года.

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