Языджи покинул ЦСКА
Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен
Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила об уходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
Российский клуб не сумел договориться о выкупе трансфера хавбека, который принадлежит "Лиллю".
25-летний Языджи выступал за ЦСКА с января 2022 года, провел за клуб 12 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Лиллем" действует до лета 2024 года.
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