Языджи может остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА

Фото: твиттер Юсуфа Языджи/Автор неизвестен

Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, который выступал за ЦСКА на правах аренды, не исключил вероятности, что его подопечный может остаться в чемпионате России.

"Может ли Языджи остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА? В футболе все возможно", - приводит слова Чебеджи "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался платить "Лиллю" требуемые 12 миллионов евро за выкуп трансфера хавбека.

25-летний Языджи выступал за ЦСКА с января 2022 года, провел за клуб 12 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Лиллем" действует до лета 2024 года.

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