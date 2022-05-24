Языджи может остаться в ЦСКА
Фото: твиттер Языджи\Автор неизвестен
Адам Чебеджи, агент турецкого полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, проводившего вторую половину сезона в ЦСКА, рассказал, что тот может остаться в московском клубе.
"В настоящее время клубы ведут переговоры. Мы хотим, чтобы они завершились как можно скорее. Я надеюсь, что переговоры будут завершены как можно скорее.
Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Я уже говорил об этом раньше.
Я надеюсь, что все решится как можно скорее и Юсуф полностью сосредоточится здесь.
Юсуф не хочет оставлять какую-либо историю незавершенной. Наша история должна закончиться чемпионством", – сказал Чебеджи.
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