Языджи может остаться в ЦСКА

Фото: твиттер Языджи\Автор неизвестен

Адам Чебеджи, агент турецкого полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, проводившего вторую половину сезона в ЦСКА, рассказал, что тот может остаться в московском клубе.

"В настоящее время клубы ведут переговоры. Мы хотим, чтобы они завершились как можно скорее. Я надеюсь, что переговоры будут завершены как можно скорее.

Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Я уже говорил об этом раньше.

Я надеюсь, что все решится как можно скорее и Юсуф полностью сосредоточится здесь.

Юсуф не хочет оставлять какую-либо историю незавершенной. Наша история должна закончиться чемпионством", – сказал Чебеджи.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-вратаря сборной Англии. | https://dailysports.net