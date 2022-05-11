Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком

Фото: твиттер Яя Туре/Автор неизвестен

Известный ивуарийский футболист Яя Туре заявил, что россиянин Дмитрий Селюк не является его агентом.

"СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк — не мой агент. До сих пор вижу, что так пишут. Но мои интересы представляет Лион Манн. Спасибо", - написал Туре в своем твиттере.

38-летний Туре в бытность футболистом выступал за "Беверен", "Металлург" (Донецк), "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити", вновь "Олимпиакос" и "Циндао Хайню".

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