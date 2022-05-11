Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком
Фото: твиттер Яя Туре/Автор неизвестен
Известный ивуарийский футболист Яя Туре заявил, что россиянин Дмитрий Селюк не является его агентом.
"СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк — не мой агент. До сих пор вижу, что так пишут. Но мои интересы представляет Лион Манн. Спасибо", - написал Туре в своем твиттере.
38-летний Туре в бытность футболистом выступал за "Беверен", "Металлург" (Донецк), "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити", вновь "Олимпиакос" и "Циндао Хайню".
Не пропустите: Стал известен следующий клуб Ди Марии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
-
"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
-
Определился чемпион Нидерландов
-
Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
-
Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
-
"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
-
Определились финалисты Кубка России
-
"Спартак" вышел в финал Кубка России
-
В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли
-
Гонсалес может покинуть "Барселону"
-
Промес забил юбилейный гол за "Спартак"
-
Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком
-
Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат
-
Стал известен следующий клуб Ди Марии
-
Моуринью рассказал о целях "Ромы" на следующий сезон
-
Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба