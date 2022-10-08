Ярмоленко забил второй гол за новый клуб в ОАЭ: видео

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Ярмоленко забил второй гол за новый клуб в ОАЭ: видео

Фото: сайт "Аль-Айн"/Автор неизвестен

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва в матче 5-го тура чемпионата ОАЭ уверенно обіграл аутсайдера "Дибба Аль-Фуджейра".

Действующий чемпион выиграл со счетом 2:0, а первій мяч команды забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

На данный момент у украинца 2+2 на старте сезона.

"Аль-Айн" набрал 10 очков и поднялся на 3-е место.
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