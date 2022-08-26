Ярмоленко забил первый гол за новый клуб

Теги аль-аинандрей ярмоленко

Ярмоленко забил первый гол за новый клуб

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил первый гол в составе своего клуба "Аль-Айн".

Украинец отметился голом в товарищеской игре против "Хаур-Факкан" (3:1).

Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Свой гол он забил на 61-й минуте.

Для первого взятия ворот Ярмоленко понадобилось 6 матчей.

Напомним, что украинец перебрался в ОАЭ этим летом в качестве свободного агента. До этого он играл за "Вест Хэм".

Не пропустите: Кессье ярко попрощался с "Миланом". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов