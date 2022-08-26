Ярмоленко забил первый гол за новый клуб

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил первый гол в составе своего клуба "Аль-Айн".

Украинец отметился голом в товарищеской игре против "Хаур-Факкан" (3:1).

Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Свой гол он забил на 61-й минуте.

Для первого взятия ворот Ярмоленко понадобилось 6 матчей.

Напомним, что украинец перебрался в ОАЭ этим летом в качестве свободного агента. До этого он играл за "Вест Хэм".

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