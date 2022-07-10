Ярмоленко перейдет в украинский топ-клуб
Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется в киевское "Динамо", сообщает журналист Эртан Сузгун в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист согласовал условия контракта с киевским клубом. Форвард является свободным агентом, поэтому достанется "Динамо" бесплатно. Ранее он уже играл за киевлян с 2007 по 2017 годы.
32-летний Ярмоленко в прошлом сезоне играл за "Вест Хэм", провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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