Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал рекордсменом национальной команды.

Капитан украинской сборной сыграл с первых минут в матче 6-го тура группового этапа Дивизиона В Лиги наций между Украиной и Шотландией, превзойдя достижение Андрея Шевченко.

На счету Ярмоленко — 112 матчей в составе национальной сборной Украины. До этого лидером сборной по числу матчей считался Анатолий Тимощук (144 матча), но КДК УАФ лишил бывшего футболиста Шахтера всех титулов.

Ярмоленко забил 45 голов в футболке сборной Украины, занимая по этому показателю второе место.

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