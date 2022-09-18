Ярмоленко рассказал о настрое сборной Украины на матчи Лиги наций

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Ярмоленко рассказал о настрое сборной Украины на матчи Лиги наций

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как команда готовится к матчам в Лиге наций.

Напомним, что в сентябре сборной Украины предстоит дважды сыграть с Шотландией и один раз с Арменией.

По словам футболиста, его команда не боится соперников и готова выложиться на максимум.

"Мы никого не боимся, всех уважаем и знаем, за кого мы играем. Поэтому за результат я, как всегда, не могу ничего говорить, но я могу пообещать нашим болельщикам, всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. Результат уже увидим, каким будет. Но я знаю, что если ты отдаешь все силы в футболе, то результат потом приходит", - сказал он.

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