Ярмоленко попал в символическую сборную тура чемпионата ОАЭ
Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен
Украинский вингер в "Аль-Айн" Андрей Ярмоленко отыграл весь матч второго тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов против клуба "Аль-Дафра" (7:0). В этой игре украинец забил первый гол в составе своего нового клуба.
По итогам тура капитана сборной Украины включили в команду недели чемпионата ОАЭ с оценкой 8.2.
К слову, до этого Ярмоленко забивал за свой клуб в товарищеском поединке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18