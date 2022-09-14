Ярмоленко попал в символическую сборную тура чемпионата ОАЭ

Теги аль-аинандрей ярмоленко

Ярмоленко попал в символическую сборную тура чемпионата ОАЭ

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Украинский вингер в "Аль-Айн"  Андрей Ярмоленко отыграл весь матч второго тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов против клуба "Аль-Дафра" (7:0). В этой игре украинец забил первый гол в составе своего нового клуба.

По итогам тура капитана сборной Украины включили  в команду недели чемпионата ОАЭ с оценкой 8.2.

К слову, до этого Ярмоленко забивал за свой клуб в товарищеском поединке.

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