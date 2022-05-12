Ярмоленко покинет "Вест Хэм"

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Украинский нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко решил покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает ВВС.

По сведениям источника, футболист не хочет продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. В контракте украинца есть пункт об автоматическом продлении со стороны "Вест Хэма", но клуб не будет активировать данную опцию.



В нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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