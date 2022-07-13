Ярмоленко перешел в клуб Реброва

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в ОАЭ.

32-летний полузащитник подписал годичный контракт с клубом "Аль-Айн", который тренирует бывший "динамовец" Сергей Ребров.

Напомним, что с 2018 года украинец играл в "Вест Хэме", а этим летом он стал свободным агентом по истечении срока контракта.

Также опытный футболист играл за "Боруссию" Дортмунд и киевское "Динамо".