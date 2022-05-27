Ярмоленко может остаться в АПЛ

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

"Фулхэм" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием в летнее трансферное окно украинца, который с июля станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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