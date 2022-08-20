Ярмоленко мог оказаться в "Спартаке"

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о том, что в свое время у нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко был шанс перейти в "Спартак".

"Я не знаю, что он будет делать в ОАЭ, это его выбор. В сборную он всё равно будет вызываться, но, думаю, в "Динамо" уже не вернётся. Расскажу лучше интересную историю, как я брал его в "Динамо". Он тогда играл в "Десне", а я приехал на просмотр. В итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский "Спартак". Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Михайловичу Суркису, говорю: "Надо брать парня!". Он согласился. А мне потом говорят, что на трибунах сидят люди из Москвы, которые хотят Ярмоленко забрать в "Спартак". После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли", — сказал тренер.

Напомним, что сейчас футболист играет за "Аль-Айн".

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