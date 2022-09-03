Яремчук забил гол в дебютном матче за "Брюгге"

Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен

Украинский форвард Роман Яремчук забил первый гол в составе "Брюгге".

Нападающий сборной Украины дебютировал в новом клубе в матче 7-го тура чемпионата Бельгии с "Серкль Брюгге", выйдя на замену на 63-й минуте.

Уже на 82-й минуте украинец точным ударом установил окончательный счет на табло - 4:0.

Напомним, что летом Яремчук покинул "Бенфику" и за 16 миллионов был приобретен "Брюгге".

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