Яремчук забил гол в дебютном матче за "Брюгге"
Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен
Украинский форвард Роман Яремчук забил первый гол в составе "Брюгге".
Нападающий сборной Украины дебютировал в новом клубе в матче 7-го тура чемпионата Бельгии с "Серкль Брюгге", выйдя на замену на 63-й минуте.
Уже на 82-й минуте украинец точным ударом установил окончательный счет на табло - 4:0.
Напомним, что летом Яремчук покинул "Бенфику" и за 16 миллионов был приобретен "Брюгге".
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|Команда
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|Антверпен
|29
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|5
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|29
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|Мехелен
|29
|44
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|Генк
|29
|44
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|Андерлехт
|29
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|Зульте-Варегем
|29
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|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
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|13
|Эупен
|29
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|Серкль Брюгге
|29
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|Остенде
|29
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|29
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