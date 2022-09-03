Яремчук прокомментировал первый матч и гол за "Брюгге"
Фото: сайт "Брюгге"/Автор неизвестен
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук вчера сыграл первый матч в составе новой команды, в котором забил и дебютный гол.
По словам футболиста, ему приятно, что смог забить в ворота "Серкль Брюгге", хотя раньше ему этого не удавалось.
"Было приятно, что смог сразу сделать это в составе “Брюгге”. Я всегда делаю все возможное и приятно, когда ты забиваешь в дебютной игре. Хочу помочь команде в чемпионате.
Здесь я могу сделать что-нибудь особенное, это команда с амбициями, которая тоже желает хорошо выступить в Лиге чемпионов. Я должен получше познакомиться со своими товарищами по команде, но "Брюгге" играет в тот футбол, который я люблю", - сказал Яремчук.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20