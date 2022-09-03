Яремчук прокомментировал первый матч и гол за "Брюгге"

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Яремчук прокомментировал первый матч и гол за "Брюгге"

Фото: сайт "Брюгге"/Автор неизвестен

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук вчера сыграл первый матч в составе новой команды, в котором забил и дебютный гол.

По словам футболиста, ему приятно, что смог забить в ворота "Серкль Брюгге", хотя раньше ему этого не удавалось.

"Было приятно, что смог сразу сделать это в составе “Брюгге”. Я всегда делаю все возможное и приятно, когда ты забиваешь в дебютной игре. Хочу помочь команде в чемпионате.

Здесь я могу сделать что-нибудь особенное, это команда с амбициями, которая тоже желает хорошо выступить в Лиге чемпионов. Я должен получше познакомиться со своими товарищами по команде, но "Брюгге" играет в тот футбол, который я люблю", - сказал Яремчук.

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