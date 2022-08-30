Яремчук подписал контракт с бельгийским "Брюгге"

Фото: сайт "Брюгге"/Автор неизвестен

Португальская "Бенфика" продала украинского форварда Романа Яремчука в бельгийский "Брюгге".

За 26-летнего игрока бельгийский гранд заплатил 16 миллионов евро, еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Кроме того, 10% от суммы следующей продажи нападающего пойдут "Бенфике", если эта сумма будет равна или превысит 10 миллионов евро.

Контракт форварда рассчитан до 2026 года.

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