Яремчук подписал контракт с бельгийским "Брюгге"

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Яремчук подписал контракт с бельгийским "Брюгге"

Фото: сайт "Брюгге"/Автор неизвестен

Португальская "Бенфика" продала украинского форварда Романа Яремчука в бельгийский "Брюгге".

За 26-летнего игрока бельгийский гранд заплатил 16 миллионов евро, еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Кроме того, 10% от суммы следующей продажи нападающего пойдут "Бенфике", если эта сумма будет равна или превысит 10 миллионов евро.

Контракт форварда рассчитан до 2026 года. 

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