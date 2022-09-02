Яремчук назвал причину перехода в "Брюгге" из "Бенфики"

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Яремчук назвал причину перехода в "Брюгге" из "Бенфики"

Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, почему он принял решение перейти из "Бенфики" в "Брюгге".

"Я рад перейти в "Брюгге", так как хочу выигрывать трофеи, быть на вершине, играть в Лиге чемпионов, и забивать много голов. Когда я выступал за "Гент", то мне всегда было непросто играть в Брюгге, так как здесь всегда невероятная поддержка фанатов. Не могу дождаться, когда сыграю на домашнем стадионе", - приводятся слова Яремчука на официальном сайте бельгийского клуба.

"Брюгге" заплатил за 26-летнего Яремчука 16 миллионов евро. Футболист заключил с бельгийским клубом контракт до лета 2026 года.

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