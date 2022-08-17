Фото: твиттер Аднана Янузая\Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай может перебраться в США или Катар.

Как пишет AS, на игрока претендуют "Лос-Анджелес Гэлакси" и неназванные клубы из страны Персидского залива.

Напомним, что Янузай всё ещё находится без клуба с того момента, как в конце июня истёк срок его контракта с "Реал Сосьедад".

В прошлом сезоне хавюек провёл 33 матча, в которых забил три гола.

Не пропустите: Владелец "МЮ" отказывается отпускать Роналду. | https://dailysports.net