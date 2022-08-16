"Вулверхэмптон" заплатит 50 млн евро за португальского хавбека

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"Вулверхэмптон" заплатит 50 млн евро за португальского хавбека

Фото: твиттер Матеуса Нуньеса/Автор неизвестен

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" и сборной Португалии Матеус Нуньес перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 50 миллионов евро. В ближайшее время хавбек прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.

23-летний Нуньес выступает за "Спортинг" с 2019 года. Всего он провел за клуб 101 матч, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

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