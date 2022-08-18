"Вулверхэмптон" совершил рекордный трансфер в своей истории
Фото: сайт "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен
"Вулверхэмптон" официально провернул рекордный трансфер в своей истории.
Английский клуб подписал полузащитника "Спортинга" Матеуша Нуньеса.
23-летний португалец подписал соглашение, рассчитанное на 5 лет.
За Матеуша "волки" заплатят в общей сложности 45+5 млн евро.
На счету Нуньеса 1 гол и 1 голевая передача двух матчах этого сезона чемпионата Португалии.
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