"Вулверхэмптон" продлил контракт с опытным португальцем

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"Вулверхэмптон" продлил контракт с опытным португальцем

Фото: сайт "Вулверхэмптона"/Автор неизвстен

Пресс-служба "Вулверхэмптона" на официальном сайте объявила о продлении контракта с португальским полузащитником Жоау Моутинью.

Футболист заключил с английским клубом соглашение до лета 2023 года.

35-летний Моутинью выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. Всего он провел за клуб 176 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Спортинг", "Порту" и "Монако". За сборную Португалии сыграл 144 матча и забил семь мячей. 3-кратный чемпион Португалии, 3-кратный обладатель Кубка Португалии, 5-кратный обладатель Суперкубка Португалии, чемпион Франции, чемпион Европы-2016, победитель Лиги наций-2018/2019. 

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