"Вулверхэмптон" подпишет трансферную цель "Баварии" и "МЮ"

Теги вулверхэмптонсаша калайджичбавария мюнхенманчестер юнайтедштутгарт

"Вулверхэмптон" подпишет трансферную цель "Баварии" и "МЮ"

Фото: твиттер Саши Калайджича/Автор неизвестен

Нападающий "Штутгарта" и сборной Австрии Саша Калайджич перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе форварда за 18 миллионов евро плюс бонусы. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с клубом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что австрийцем интересуются "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Калайджич провел за "Штутгарт" три матча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Челси" нацелился на бывшего форварда "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вест Хэм" купил полузащитника сборной Бразилии за 43 млн евро

"Вест Хэм" купил полузащитника сборной Бразилии за 43 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов