"Вулверхэмптон" подпишет трансферную цель "Баварии" и "МЮ"

Фото: твиттер Саши Калайджича/Автор неизвестен

Нападающий "Штутгарта" и сборной Австрии Саша Калайджич перейдет в "Вулверхэмптон", сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе форварда за 18 миллионов евро плюс бонусы. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с клубом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что австрийцем интересуются "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Калайджич провел за "Штутгарт" три матча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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