"Вулверхэмптон" обыграл худший клуб АПЛ

Фото: твиттер "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Ноттингем Форест" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Рубен Невеш.

"Вулверхэмптон", набрав 9 очков, покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ноттингем Форест" с 5 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест" - 1:0 (0:0)

Гол: Невеш, 56 (с пенальти) - 1:0

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Килмен, Гомеш, Аит-Нури (Буэно, 90), Моутинью (Траоре, 82), Поденсе, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Ходж, 90), Диего Коста (Хван Хи Чхан, 82), Траоре (Семеду, 85).

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс, Кук, Маккенна, Тоффоло (Серридж, 89), Куяте (Мангаля, 70), Фройлер (Авонийи, 84), Йейтс, Гиббс-Уайт, Деннис (Лингард, 70), Джонсон.

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