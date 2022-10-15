"Вулверхэмптон" обыграл худший клуб АПЛ
Фото: твиттер "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Ноттингем Форест" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Рубен Невеш.
"Вулверхэмптон", набрав 9 очков, покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ноттингем Форест" с 5 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест" - 1:0 (0:0)
Гол: Невеш, 56 (с пенальти) - 1:0
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Килмен, Гомеш, Аит-Нури (Буэно, 90), Моутинью (Траоре, 82), Поденсе, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Ходж, 90), Диего Коста (Хван Хи Чхан, 82), Траоре (Семеду, 85).
"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс, Кук, Маккенна, Тоффоло (Серридж, 89), Куяте (Мангаля, 70), Фройлер (Авонийи, 84), Йейтс, Гиббс-Уайт, Деннис (Лингард, 70), Джонсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18