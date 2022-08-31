"Вулверхэмптон" объявил о подписании форварда за 18 миллионов

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"Вулверхэмптон" объявил о подписании форварда за 18 миллионов

Фото: сайт "Вулверхэмтопна"/Автор неизвестен 

Форвард "Штуттгарта" Саша Калайджич перешел в "Вулверхэмптон".

Сумма сделки за 25-летнего нападающего составила 18 миллионов евро.

В ближайшее время футболист сборной Австрии должен получить визу и разрешение на работу в Великобритании.

Его контракт рассчитан на пять лет с опцией продления договора еще на один сезон.

В прошлом сезоне за 15 матчей в чемпионате Германии австриец забил шесть мячей. 

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