"Вулверхэмптон" назвал "Арсеналу" цену на португальца Нету
Фото: твиттер Педру Нету/Автор неизвестен
"Вулверхэмптон" определился с ценой на португальского полузащитника Педру Нету, которым интересуется "Арсенал", сообщает talkSPORT.
По сведениям источника, "волки" хотят получить за футболиста не менее 60 миллионов евро. Также услуги игрока предложены "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" может отказаться от трансфера, так как не готов платить такую сумму.
В нынешнем сезоне 22-летний Нету провел за "Вулверхэмптон" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Саутгемптон
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|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|19
|Уотфорд
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