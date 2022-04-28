"Вулверхэмптон" нацелился на одного из лидеров "Шахтера"

Фото: твиттер Педриньо/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Педриньо, сообщает Goal.

По сведениям источника, клубы в настоящее время ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Переход может состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Педриньо провел за "Бенфику" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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