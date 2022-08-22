"Вулверхэмптон" нацелился на форварда, которым интересовались "Бавария" и "Челси"

Фото: твиттер Саши Калайджича/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к нападающему "Штутгарта" и сборной Австрии Саше Кадайджичу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, пока что клубы находятся довольно далеко от договоренности. "Волки" предложили за форварда 18 миллионов евро, а немцы хотят получить за него 25 миллионов. Ранее австрийцем интересовались "Бавария", "Челси" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 25-летний Калайджич провел за "Штутгарт" три матча, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Вулверхэмптон" назвал "Арсеналу" цену на португальца Нету. | https://dailysports.net