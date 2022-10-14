"Вулверхэмптон" может вернуть звездного португальского тренера

Фото: инстаграм Нуну Эшпириту Санту/Автор неизвестен

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту может вновь возглавить "Вулверхэмптон".

Как пишет источник, английский клуб уже начал переговоры с 48-летним португальцем. Сам тренер уже заявил о желании вернуться в команду.

Напомним, что Санту был уволен из стана "волков" в мае 2021 года, проработав в клубе четыре сезона.

На днях "Вулверхэмтон" уволил Бруну Лаже. Сейчас команда занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии.

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