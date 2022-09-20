Вратарь украинского аматорского клуба забил гол ударом от своих ворот (видео)

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Вратарь украинского аматорского клуба забил гол ударом от своих ворот (видео)

Фото: скриншот с видео

Вратарь украинского аматорского клуба "Луцксантехмонтаж №536" Станислав Горник забил курьезный гол в матче 2-го тура чемпионата Украины среди аматоров против "Куликова" (1:1).

На 20-й минуте встречи страж ворот выбил мяч из своей штрафной и тот перелетел защитника и вратаря "Куликова", оказавшись в сетке.

Скорее всего, на такую траекторию повлиял сильный ветер.

Игра завершилась со счетом 1:1.
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