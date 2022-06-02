Вратарь "Тоттенхэма" вернется в "Аталанту"

Фото: твиттер Пьерлуиджи Голлини/Автор неизвестен

Итальянский вратарь "Тоттенхэма" Пьерлуиджи Голлини вернется в "Аталанту", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Руководство английского клуба приняло решение не выкупать трансфер голкипера, который выступал на правах аренды.

В завершившемся сезоне 27-летний Голлини провел за "Тоттенхэм" 10 матчей и пропустил 11 голов. Его контракт с "Аталантой" действует до лета 2024 года.

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