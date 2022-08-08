Вратарь Силлессен вернулся в родной клуб

Фото: твиттер НЕКа/Автор неизвестен

Пресс-служба НЕКа на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Валенсии" Яспера Силлессена.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Голкипер подписал с клубом из Неймегена контракт до лета 2025 года.

33-летний Силлессен является воспитанником НЕКа. За "Валенсию" он выступал с 2019 года. Всего голландец провел за испанский клуб 57 матчей во всех турнирах и пропустил 81 гол. Ранее играл за "Аякс" и "Барселону". За сборную Нидерландов сыграл 63 матча. 3-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Испании.

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