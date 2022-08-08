Вратарь Силлессен вернулся в родной клуб
Фото: твиттер НЕКа/Автор неизвестен
Пресс-служба НЕКа на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Валенсии" Яспера Силлессена.
Сумма трансфера составила один миллион евро. Голкипер подписал с клубом из Неймегена контракт до лета 2025 года.
33-летний Силлессен является воспитанником НЕКа. За "Валенсию" он выступал с 2019 года. Всего голландец провел за испанский клуб 57 матчей во всех турнирах и пропустил 81 гол. Ранее играл за "Аякс" и "Барселону". За сборную Нидерландов сыграл 63 матча. 3-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Испании.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
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