Вратарь "Шахтера" лидирует в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Анатолия Трубина/Автор неизвестен

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин лидирует в Лиге чемпионов нынешнего сезона по количеству сейвов.

Украинец отразил 20 из 24 ударов в створ ворот, пропустив 4 гола. Второе место занимает голкипер "Аякса" Ремко Пасвер (16 сейвов). В топ-5 также входят Аллан Макгрегор из "Рейнджерс" (15), Андре Онана из "Интера" (14) и Доминик Ливакович из загребского "Динамо" (14).

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за "Шахтер" восемь матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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