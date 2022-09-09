Вратарь сборной Украины получил травму в матче за "Динамо"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" - "Динамо"(1:2) голкипер украинской команды Георгий Бущан получил травму коленного сустава.
Несмотря на повреждение, страж ворот провел на поле все 90 минут, но испытывал дискомфорт во время матча.
В клубе говорят, что у футболиста подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Не исключено, что он может пропустить около месяца.
Напомним, что Георгий Бущан есть в заявке национальной сборной Украины на сентябрьские матч Лиги наций.
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