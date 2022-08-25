Вратарь сборной Германии отказал "Манчестер Юнайтед": названа причина

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Вратарь сборной Германии отказал "Манчестер Юнайтед": названа причина

Фото: инстаграм Кевина Траппа/Автор неизвестен

Вратарь "Айнтрахта" и сборной Германии Кевин Трапп отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Дорогие фанаты! В последнее время в СМИ было много сообщений об интересе ко мне со стороны "Манчестер Юнайтед". Предложение от английского клуба действительно есть. "МЮ" является том-клубом. Но вчера я сообщил руководству обоих клубов, что решил остаться в "Айнтрахте". В этом клубе я пережил невероятные эмоции, мы вместе вошли в историю. Начало сезона было непростым, но я полностью уверен в нас", - написал Трапп в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 32-летний Трапп провел за "Айнтрахт" пять матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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