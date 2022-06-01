Вратарь ПСЖ перешел в "Ниццу"

Фото: твиттер Марцина Булки/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ниццы" на официальном сайте объявила о переходе польского вратаря "Пари Сен-Жермен" Марчина Булки.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Голкипер подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

22-летний Булка в завершившемся сезоне выступал за "Ниццу" на правах аренды, провел шесть матчей и пропустил три гола.

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