Вратарь ПСЖ перешел в "Ниццу"
Фото: твиттер Марцина Булки/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ниццы" на официальном сайте объявила о переходе польского вратаря "Пари Сен-Жермен" Марчина Булки.
Сумма трансфера составила два миллиона евро. Голкипер подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
22-летний Булка в завершившемся сезоне выступал за "Ниццу" на правах аренды, провел шесть матчей и пропустил три гола.
Не пропустите: ПСЖ сделал суперпредложение Зидану. | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 июня
-
Месси выиграл 4-й трофей со сборной Аргентины
-
Аргентина разгромила Италию в матче за Суперкубок мира
-
Украина победила Шотландию в стыках ЧМ-2022
-
"Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло
-
Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"
-
"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины
-
Погба прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока года по версии Onze Mondial
-
Азар назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023
-
Мостовой отреагировал на уход Понсе из "Спартака"
-
Вратарь ПСЖ перешел в "Ниццу"
-
Роналду вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии PFA
-
Экс-хавбек ЦСКА умер в возрасте 46 лет
-
Польша победила Уэльс в Лиге наций
-
"Эльче" выкупил трансфер форварда "Спартака"
-
Бэйл и Иско ушли из "Реала"
-
Лингард покинул "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13