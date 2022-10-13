Вратарь "Порту" установил рекорд Лиги чемпионов

Теги портудиогу кошта

Вратарь "Порту" установил рекорд Лиги чемпионов

Фото: твиттер Диогу Кошты/Автор неизвестен

Вратарь "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошта установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Кошта стал первым в истории турнира голкипером, который в одном матче отразил пенальти и отдал голевую передачу. Это произошло в матче 4-го тура группового этапа против "Байера" (3:0).

В нынешнем сезоне 23-летний Кошта провел за "Порту" 13 матчей и пропустил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Барселона" ужаснула статистикой в Лиге чемпионов при Хави. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Малиновский хочет покинуть "Аталанту". Им интересуются три клуба

Малиновский хочет покинуть "Аталанту". Им интересуются три клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов