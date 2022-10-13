Вратарь "Порту" установил рекорд Лиги чемпионов

Фото: твиттер Диогу Кошты/Автор неизвестен

Вратарь "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошта установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Кошта стал первым в истории турнира голкипером, который в одном матче отразил пенальти и отдал голевую передачу. Это произошло в матче 4-го тура группового этапа против "Байера" (3:0).

В нынешнем сезоне 23-летний Кошта провел за "Порту" 13 матчей и пропустил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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