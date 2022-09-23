Вратарь "Милана" и сборной Франции получил травму

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Вратарь сборной Франции и итальянского "Милана" Майк Меньян получил травму в игре с Австрией (2:0).

Тренерский штаб решил заменить стража ворот в перерыве. На его место выпустили Альфонса Ареоля.

По предварительным данным, у Меньяна возникли проблемы с голенью.

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