Вратарь "Милана" и сборной Франции получил травму

Теги майк меньянмиланфранция

Вратарь "Милана" и сборной Франции получил травму

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Вратарь сборной Франции и итальянского "Милана" Майк Меньян получил травму в игре с Австрией (2:0).

Тренерский штаб решил заменить стража ворот в перерыве. На его место выпустили Альфонса Ареоля.

По предварительным данным, у Меньяна возникли проблемы с голенью.

Читайте: Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"

Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов