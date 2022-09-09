Вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в топ-клуб Чехии

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в топ-клуб Чехии

Фото: твиттер "Спарты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спарты" на официальном сайте объявила о переходе вратаря чешского вратаря "Манчестер Юнайтед" Матея Коваржа.

Чешский клуб арендовал голкипера до лета 2023 года без права последующего выкупа.

22-летний Коварж выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Суидону" и "Бертону".

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