Вратарь "Манчестер Сити" перешел в "Мидлсбро"

Фото: сайт "Мидлсбро"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Мидлсбро" на официальном сайте объявила о переходе американского вратаря "Манчестер Сити" Зака Стеффена.

"Боро" арендовал футболиста до лета 2023 года. Голкипер согласился на переход, чтобы иметь регулярную игровую практику перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

27-летний Стеффен выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года. Всего он провел за клуб 21 матч во всех турнирах и пропустил 16 голов. Сдавался в аренду "Фортуне". Ранее играл за "Фрайбург", "Коламбус Крю" и "Питтсбург Риверхаундс". За сборную США сыграл 29 матчей. 2-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка лиги.

Не пропустите: ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен. | https://dailysports.net