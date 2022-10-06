Вратарь "Лейпцига" порвал "кресты" в матче Лиги чемпионов

Фото: сайт "Лейпцига"/Автор неизвестен

Вратарь "Лейпцига" Петер Гулачи получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов с "Селтиком" (3:1).

На 10-й минуте матча форвард немецкой команды Тимо Вернер сделал пас назад в свою штрафную площадь, после чего Гулчачи неудачно его принял и сразу после этого упал на землю.

На 13-й минуте вместо вратаря сборной Венгрии на поле вышел Янис Бласвих.

В немецком клубе уже сообщили, что у вратаря диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

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