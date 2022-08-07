Вратарь "Барселоны" бесплатно перешел в "Борнмут"

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Вратарь "Барселоны" бесплатно перешел в "Борнмут"

Фото: сайт "Борнмута"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Борнмута" на официальном сайте объявила о переходе бразильского вратаря "Барселоны" Нето.

Голкипер достался английскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

33-летний Нето выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за клуб 21 матч во всех турнирах и пропустил 20 голов. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе", "Фиорентину", "Ювентус" и "Валенсию". За сборную Бразилии сыграл 1 матч.

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