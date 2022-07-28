Вратарь "Атлетико" сыграл в качестве полевого футболиста

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Голкипер "Атлетико" Антонио Гомес сыграл за клуб в качестве полевого игрока.

Необычная история произошла в матче с "Нумансией" (4:0).

На 76-й минуте вратарь Гомес вышел на поле в качестве полевого игрока, так как Марио Эрмосо не смог доиграть матч из-за травмы.

Сначала вратарь играл в футболке Науэля Молины под номером 29, хотя в итоге он вышел на поле в футболке Фелипе, которого не вызвали на матч.

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