Впервые за 17 лет: Роналду установил антирекорд результативности

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду первый раз с сезона-2005/06 не смог забить в 5 стартовых матчах чемпионата.

Накануне звездный португалец вышел во второй тайме в матче 5-го тура АПЛ против "Лестера" (1:0) и не отметился результативными действиями.

Таким образом, он не отличился результативными действиями пяти стартовых матчей чемпионата Англии.

До этого самая длинная безголевая серия растянулась у португальца на семь стартовых матчей чемпионата Англии – он не забивал с августа по октябрь 2005 года и отличился в игре против "Мидлсбро" (1:4).

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