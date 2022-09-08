Впереди Месси и Роналду: Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров ЛЧ

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Вчера в ворота "Виктории" (5:1) поляк забил 87-й, 88-й и 89-й голы в турнире.

В списке бомбардиров форвард сборной Польши обошел Карима Бензема из "Реала", у которого 86 мячей.

Больше Левандовски забивали лишь Лионель Месси (125 голов) и Криштиану Роналду (140 голов или 141 мяч, если учитывать квалификацию).

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